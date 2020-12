Un padre de familia de Chile denunció discriminación por parte de la escuela de su hijo, luego de que un docente no le permitiera participar de la ceremonia de graduación junto a sus compañeros debido al corte de cabello que llevaba.

“Estoy aquí en el colegio Salesianos, a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. El profesor Mario Torres no lo deja hacer la licenciatura por el corte de pelo de mi hijo”, se le escucha decir Jaime Espinoza, padre del chico, en un video que no ha tardado en causar polémica.

“Lo citan temprano y no lo dejan ingresar solamente por el corte de pelo”, agregó. “Para mí es discriminación del colegio”.

En el video se puede observar que el joven luce decepcionado al no saber cómo asimilar que su profesor no le permitiera ingresar a su ceremonia de graduación. El padre, por su parte, continúa reclamando a las autoridades de la Escuela Industrial Salesiana San Ramón, asegurando que están cometiendo un acto de discriminación.

Algunos segundos después, se puede ver al maestro que no permitió que el chico se gradúe junto a sus compañeros; sin embargo, no da solución alguna y el adolescente cuenta que le puso una condición: que se rape las trenzas en ese momento, pero su padre se negó porque no encontró nada de malo en su apariencia.

Colegio salesianos de la serena, Discrimina a joven por su pelo y no lo dejan entrar a su licenciatura. 👇 pic.twitter.com/NjoEzjhkBh — Hernán (@hernan_sr) December 11, 2020

Según el medio local Meganoticias, el estudiante tuvo que conformarse con recibir su diploma en la inspectoría y a retirarse de las instalaciones.

El padre, por su parte, dijo que no ha habido ninguna comunicación con las autoridades del colegio y que no tiene ninguna intención de llegar a una instancia judicial.

