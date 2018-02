En medio de la polémica sobre la nueva modalidad formativa para estudiantes de institutos técnicos —impulsada por la congresista fujimorista Rosa Bartra — la conductora Lorena Álvarez utilizó las redes sociales para contar un pasaje de su vida universitaria en la que trabajó gratis por dos meses y no tuvo inconvenientes.

"Mientras discuten los conocedores como debería ser el mundo, yo recuerdo que mi primer trabajo en un canal de TV fue gratis, trabajé dos meses de 3 a 7pm. Fui feliz de aprender e inscribí esa práctica para graduarme en la PUCP", escribió Álvarez en Twitter.

Inmediatamente, decenas de usuarios la criticaron, argumentando que no todos los estudiantes tienen la posición económica de invertir tiempo en prácticas sin recibir remuneración alguna.

Otros no le vieron problema en practicar por dos meses de forma gratuita, pero no por tres años como lo plantea la nueva modalidad formativa. Lorena Álvarez eliminó su tuit y escribió otro en el que intentó explicar que quería exponer el mundo de la informalidad laboral en el país.

"Señores, conté una anécdota de mis inicios laborales para evidenciar la informalidad laboral que rige el país. El fondo del problema. Lo hemos pasado miles. Me hizo feliz aprender pero nunca dije que soy un ejemplo o que no deba pagarse. No desinformen. Paz", aclaró la periodista.