Enfrentadas. Jessica Tapia opinó, vía Twitter , sobre la situación de los extranjeros que fueron por "el sueño americano", pero se toparon con la política migratoria de Donald Trump y fueron separados de sus hijos en la frontera.

"Los padres saben que van a ser separados de sus niños al cruzar la frontera. 1. No entiendo por qué se culpa a una sola administración de una política antigua. 2. ¿Dónde queda la responsabilidad de los padres? Me parece que la animadversión a un personaje esta haciendo perder claridad en las ideas", tuiteó.

De inmediato, diversos usuarios de esta plataforma social tildaron su opinión de 'barbaridad' y 'vergonzoso'. Sin embargo, Juliana Oxenford fue más lejos y la encaró sin filtro.

"Cuando pensaba que no podía leer algo más estúpido e indignante, me encuentro con esto. Perdón, coleguita, pero no puedo creer cómo alguien que para metida en misa, sea capaz de escribir semejante cosa", le contestó.

Tapia no se quedó callada y le dejó un mensaje contundente: " Hola Juliana. 1. Sí voy a misa y a mucha honra. 2. Si insultas (mis ideas) y te burlas (mis creencias), etiquétame. 3. Te invito a estar mejor informada. Lee sobre tema migratorio. 4. ¿Tú harías algo para alejar a tu niña? Yo no. Eso es responsabilidad. 5. No me jo**s, saludos" .

La acalaroda discusión no quedó allí. La figura de Latina respondió y la invitó a 'bajarse de su nube gringa': "Querida, si tienes la suerte de tener una green card, suerte la tuya. No es la realidad de miles de inmigrantes. ¿Culpar a los padres? ¿Defender a Trump? Aunque una mamá viole la ley, ¿qué culpa tienen los hijos? No jod*s tú y baja de tu gringa nube. Permiso".

