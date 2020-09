Hace algunos días, se volvió viral en las redes sociales el letrero pegado a un árbol por un joven de 19 años que inició la búsqueda de una “chica inteligente” que sea capaz de resolver un reto matemático.

En la imagen difundida en Twitter, se puede observar que el chico de Ñuñoa (Chile) brinda su edad y su número de contacto a través de varias ecuaciones matemáticas. Para “descifrar” la información, es necesario solucionarlas todas.

Reto de "busco polola inteligente" causa indignación y se vuelve viral en redes

La foto generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Si bien una parte optó por tomarse el letrero como algo ameno e ingenioso, un gran número de internautas expresó su indignación tildando al joven de arrogante y afirmando que “no se puede medir la inteligencia mediante un problema matemático”.

Su caso generó tanta polémica en el país sureño, que distintos medios de comunicación decidieron contactarlo. Uno de estos fue el canal #Gentedespierta y descubrieron que se trata de Baltazar, un estudiante de Ingeniería en Minas de la Universidad Federico Santa María.

El joven aseguró que no ha tenido buenas experiencias con las mujeres, por lo que decidió realizar un nuevo método para conocer personas.

“No me ha ido muy bien con las chicas, me rechazaron un par de veces y la última vez me dijeron ’no quiero salir contigo nunca”, dijo.

El joven, que suspendió sus estudios por la pandemia, agregó que cientos de personas se han puesto en contacto con él, aunque no todos han sido amables.

