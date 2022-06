La estrella de TikTok e influencer, Cooper Noriega, murió a solo unas horas después de haber compartido en redes sociales una publicación sobre fallecer cuando se es joven, informó el portal de noticias de famosos ‘TMZ’.

Un transeúnte llamó al 911 para dar el aviso de que había visto a Cooper inconsciente en el estacionamiento de un centro comercial en las afueras de Los Ángeles. Los servicios médicos llegaron poco después, pero no pudieron revivir al chico, aseguran fuentes policiales.

El joven no estaba dentro de un vehículo y no había signos de violencia, por lo que se descarta que pudiera haber sido golpeado. En estos momentos no se investiga a ningún sospechoso y se realizará una autopsia.

Apenas unas horas antes de que Cooper muriera, publicó una imagen de sí mismo en la cama en TikTok con este texto: “¿Quién más está pensando que va a morir?”