La pareja había acordado encontrarse en el aeropuerto de Guadalajara, México . Sin embargo, ambos no se reconocieron volviéndose tendencia en TikTok . El hecho fue presentado por Iris Cuevas, la novia dando a conocer este desafortunado encuentro.

En el video se aprecia que a la chica, quien permanece de pie y bastante atenta en el área de llegadas internacionales para recibir a su pareja, un hombre de origen francés. No obstante, llamó su atención que el sujeto se demorara en salir.

“Cuando Fede (su novio) pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, dijo.

#amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original - Iris Cuevas @iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love

Luego de varios minutos, una persona se acercó y la ayudó a encontrarse con su novio.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, finalizó.