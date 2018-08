Para siempre. Selena Gómez, a través de sus redes sociales, compartió una serie de fotos del reciente cumpleaños de una de sus mejores amigas, con quienes pasó un momento especial.

La cantante y sus amigas aprovecharon la celebración para inmortalizar su relación. Tras comer pizza y helados, las jóvenes decidieron ir a un salón de tatuajes.

Gómez y sus tres amigas se tatuaron un pequeño número 4, el cual representa su amistad especial.

"Mi mejor amiga cumple 26. Parte 2. 4 porque estas mujeres han estado a mi lado durante 7 años, 4 porque son mis 4 para el resto de mi vida. Las quiero chicas. Todas me inspiran para ser mejor, más fuerte, estar más cerca de Dios y ya hemos vivido la historia más LOCA juntas. ¡No puedo esperar a vivir 50 años más!", señaló la intérprete de 'Love You Like a Love Song'.

Pero ahí no quedó todo. Selena y su amiga Courtney J. Barry se tatuaron un pequeño número 1 (en romano), el cual tuvo un significado tanto o más especial que el primer tatuaje.

"Y por último, mi verdadero número 1: Courtney, eres una mujer increíble. La manera en la que manejas los momentos más confusos de la vida es indescriptible y elegante. Te emocionan las historias más pequeñas y también las más desgarradoras. Si alguien te dice que hueles bien, le darás tu perfume. Si te estás volviendo loca tu siempre te mantienes firme en tu fe. Eres una hermana cariñosa, una amiga increíble y una hija hermosa...", señaló Gómez en otra publicación.