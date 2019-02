¿Solo otra vez? Estos memes te acompañarán mientras se acaba San Valentín

¿Otro 14 más que lo pasarás solo? No te preocupes, no eres el único. San Valentín nos recuerda que el amor nos ha sido ajenos y que, tal vez, tu media naranja aún no llegará.

Pero es una fecha más y a pesar de la cantidad de personas que verás caminando de la mano con globos de corazones, rosas y cualquier detalle, nuestra 'desgracia' siempre será menos atroz gracias a las redes sociales y los populares memes que suelen rondar por estas fechas.

A continuación, una recopilación de los mejores memes de este 14 de febrero.

