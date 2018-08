Ricardo Lazo, hincha que viajó a Rusia para alentar a la selección peruana en el Mundial 2018, volvió al país de Vladimir Putin para concretar la adopción de 'Búsinka', perra que encontró herida en una de las calles de Sochi.

En conversación con RT, el fanático de la blanquirroja reveló que volvió a la ciudad rusa para finalizar con los trámites de adopción de la cachorra y poder llevársela a Lima.

"Pasaba por un parque luego del partido Perú-Australia, y veo una cachorrita que cojeaba. Tenía una patita rota y pensé que no podía dejarla sola. Los animales no tienen por qué estar sufriendo en las calles, no deben estar pasando hambre ni frío", asevera Lazo.

Ricardo Lazo, quien indicó que creará un refugio para canes abandonados, dio a conocer que 'Búsinka' (Perlita en español) vivirá con él y su novia.