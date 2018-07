Abatidos por la corrupción y los audios de la vergüenza, el país pasa por uno de sus peores momentos en cuanto a vínculo con los operadores de justicia se refiere. Sin embargo, algunos actos ejemplares como este de dos agentes de la Policía Nacional del Perú nos regresa la fe en las autoridades. La Historia se volvió viral en Facebook .

Hace unas horas, Tony Ledgard, un usuario de esta red social , realizó un post agradeciendo a los miembros de la PNP por su buena acción y es que los hombres no dudaron en regresar la billetera que su hijo había extraviado.

“Tocan el timbre y el portero me dice: “dos policías están preguntando por la señora Ferrero”. Me pareció raro y bajé con Christian, me presenté y el policía preguntó: ¿su hijo está bien? Christian, claramente sorprendido dijo “sí, soy yo”. El policía sin entender lo que había pasado saca su billetera y le pregunta si lo habían asaltado ya que la encontraron en Surco. Estaba intacta. Haciendo el cuento corto, regresando de La Punta su billetera se cayó en el camino, y los policías la encontraron y la trajeron al departamento".

En el post de Facebook , el padre de familia asegura que estos dos policías le han regresado las esperanzas de que nuestro país sí puede cambiar. "Unidad de Halcones de la PNP, mis felicitaciones, agradecimiento y respetos!", se lee en parte del mensaje.

Además, colocó el nombre de estos 'héroes' y se trata de el Suboficial de 3ra. M. Cisneros M. y su compañero. Esta historia en Facebook , se ha vuelto viral y ya cuenta con más de 15 mil 'me gusta', mil comentarios y ha sido compartido más de cuatro mil veces.



La Policía Nacional del Perú a través de su cuenta oficial de Facebook , reafirmo su compromiso de servir a la ciudadanía. Además, aseguraron que esta actitud debe ser parte de nuestra cultura social como país y en especial de todos los agentes policiales.

Los comentarios de felicitaciones no se hicieron esperar, los seguidores de Facebook agradecieron a estos policías por sus buenos actos, además muchos aseguraron que da mucho gusto leer este tipo de noticias que alegran el día.