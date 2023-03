Un momento que de seguro no saldrá de la mente de muchos de los feligreses y mucho menos del sacerdote. Y es que en plena misa, dos perritos fueron presa del pecado y no se les ocurrió mejor lugar para intentar aparearse que a pocos centímetros del religioso. La reacción de este no se hizo esperar.

El hecho se produjo en Brasil, cuando el padre Pierre Mauricio, se encontraba predicando la palabra de Dios como de costumbre, pero estos dos perritos irrumpieron la tranquilidad de la misa al subir a la tarima a saludarlo. A pesar de ello, el religioso siguió con sus labores. Sin embargo, no se esperó lo que los perritos llegarían a hacer.

Las risas inundaron el lugar. ¿La razón? uno de los canes montó al otro para intentar aparearse frente a todo los feligreses que dejaron, por un momento, de atender a la prédica. Curiosamente, la acción natural de los caninos se da cuando el padre estaba hablando sobre el papel de la iglesia en los carnavales de Brasil.

La reacción del padre provocó más de una carcajada: “¿Qué está sucediendo? Ay, Dios mío. Amado Jesús. Todavía no han sido bautizados, no es posible”, exclamó. No solo ello, remató la situación diciendo: “hijos míos, no pueden hacer eso aquí. Vayan al bosque”.

Tras el hecho, los perritos fueron acogidos por la protectora de animales y concejala de Juiz de Fora Kátia Franco, que anunció después que estos simpáticos animalitos fueron esterilizados, además de tener un nuevo ‘papá', el sacerdote Pierre Mauricio.

“El mejor sacerdote, el mejor video jajaja”; “Padre hasta los perros le tienen cariño al señor, pero me toco reír”; “Yo digo que no hay misa ni sacerdote que se compare”; “Cosas que solo le pasan al padre Pierre”, fueron algunos comentarios a la publicación.

