La mañana del pasado sábado, un joven rescató a un perro que cayó de la maletera de un vehículo en movimiento en la Vía Expresa en el distrito de Lince .

En declaraciones a Panamericana Televisión, el joven identificado como Renato Yui contó que se percató de la presencia del can a la altura del puente Guardia Civil en el distrito de San Borja y decidió grabar el hecho, pero no imaginó el desenlace.

“Traté de avisarle al conductor, pero lamentablemente no me llegó a ver y es cuando el perro saltó. Yo me alejé un poco del taxi para no atropellarlo y evitar que otros lo atropellen", agregó el joven, quien trasladó al perro hacia una veterinaria, donde los médicos lo sometieron a un tratamiento con analgésicos para el dolor.

El médico a cargo de la veterinaria indicó que se realizan algunas pruebas adicionales para ver si hay daños internos.

Renato Yui relató que evitará que el can vuelva con sus ex dueños, debido a que no supieron cuidarlo. "Lo voy a tener en mi casa por algunos días, pero espero que alguna familia o persona responsable pueda darle un hogar y los cuidados que necesita", finalizó.

El animal se recupera favorablemente y se espera que en las próximas horas, pueda ser dado de alta del establecimiento médico.