Juana Avellaneda, periodista peruana, a través de un video difundido en medios de Venezuela, pidió ayuda para lograr la liberación de Jesús Medina, fotógrafo que la apoyaba con un reportaje de investigación.

"Jesús no estaba haciendo nada malo, es un periodista, igual que nosotros. Informar no es un delito, así que pido a todas las instituciones habidas y por haber, a la ONU, que lo ayuden, porque no puede ser posible que esto esté ocurriendo en el siglo XXI, en Venezuela, en un país como el nuestro, un periodista que solo está luchando por ver libre a su país, libre de la dictadura de Nicolás Maduro", señala la periodista del programa 'Beto a Saber'.

🎥 [ #VIDEO] Periodista peruana Juana Avellaneda pide apoyo internacional para lograr la libertad del reportero gráfico Jesús Medina https://t.co/0YKhoJpxjHpic.twitter.com/5um0eGqEUU — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 31 de agosto de 2018

Según lo narrado por Avellaneda, Medina se comportó como un "héroe" al declarar que no la conocía a ella y su equipo para evitar que también fueran detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

La mujer de prensa relató que todo ocurrió mientras se encontraban en Plaza Venezuela esperando la llegada del Metro.

"De pronto aparecieron sujetos armados, uno le apuntó directamente a la cabeza, lo identificó y le preguntó de inmediato si nos conocía, Jesús nos salvó la vida, Jesús dijo que no nos conocía porque él sabía que si decía que sí, hoy estaríamos presos con él. Jesús es un héroe y lo que están cometiendo contra él es una injusticia", asevera Avellaneda, quien detalló que Medina estaba ayudándolos a grabar imágenes en el Hospital Clínico Universitario de Caracas.

"Está preso y no puede ser posible y si yo estoy haciendo este video, fue gracias a él, así que por favor ayúdenlo", sentenció la periodista.

Esta noche, el reportaje fue publicado en el programa 'Beto a saber' y en él, la reportera reitera su denuncia pública para que se tomen acciones en el país.

"Este valiente periodista estuvo dispuesto a sacrificar su propia libertad para que nosotros pudiéramos mostrarles el inmenso daño que le ha hecho el chavismo al país del que todos huyen, pero él tanto ama", se escucha en los últimos minutos.