Nada es imposible para aquellas personas que toman la decisión de cambiar. Esta es la historia de Penny Leaver de Texas, Estados Unidos, que con más de 143 kilos, su salud se estaba perjudicando. Así que dejó sus malos hábitos de alimentación y decidió probar un programa de pérdida de peso llamado Optavia.

“Me odiaba a mí misma. Odiaba la forma en que me veía. Odiaba la forma en que me sentía”, dijo en conversación con la revista People. “Lloraba en los vestidores probándome ropa y luego iba a comer porque eso era lo que me tranquilizaba”.

Además, tenía problemas de salud. Era prediabética, tenía síndrome de ovario poliquístico y presión alta. Asimismo, llegó a tener múltiples episodios de taquicardia supraventicular, un latido anormalmente rápido o errático que afecta las cavidades superiores del corazón.

Las primeras veces que sucedió, los médicos de Leaver le dijeron que debía perder peso, pero ella no entendía cómo ayudaría eso.

“Nadie realmente me explicó por qué, cómo o qué necesitaba hacer exactamente hasta la última vez que fui al hospital y el cardiólogo me dijo: ‘No vivirás hasta tu próximo cumpleaños si no obtienes tu peso y su vida bajo control‘”, recuerda. “Y eso era lo que necesitaba escuchar, poder estar motivado para comenzar algo nuevo después de haber fallado tantas veces”.

“Tenía 40 años y la idea de no llegar a los 41 dejó en claro que tenía que hacer algo”.

Cambio de estilo de vida

Una amiga suya le habló de un programa de pérdida de peso denominado Optavia y con un cambio radical de alimentación y dedicación logró perder 7 libras (3.17 kg) la primera semana y 24 libras (10.88 kg) el primer mes.

“Creo que el punto fundamental para mí fue darme cuenta de que esto no era una dieta, sino un cambio de estilo de vida”, asegura.

Durante todo el proceso, Leaver llegó a perder 160 libras (la mitad de su peso) en 15 meses. Sin embargo, todo cambió cuando en septiembre de 2020 perdió su empleo por la pandemia y comenzó a volver a “algunos viejos hábitos”, como comer por aburrimiento. “Estaba estresada por el dinero y trataba de encontrar un trabajo y decidir qué quería hacer con mi vida”, dice.

En aquel momento habló con su entrenador, quien le señaló que podía hacer lo que quisiera con su carrera en este momento. Entonces, Leaver recordó el sueño de su infancia de convertirse en bombero.

“Fue entonces cuando decidí que me tomaría en serio ponerme en buena forma física y presentar una solicitud con el departamento de bomberos”, recuerda.

La mujer se reunió con el jefe de bomberos de su ciudad y comenzó a prepararse para la prueba de agilidad física, que requiere tareas intensivas como mover una llanta con un mazo, arrastrar un maniquí desde un edificio y correr hasta las gradas del estadio con una manguera contra incendios.

“Definitivamente hay una diferencia entre estar en forma y estar en forma de bombero”, asegura. “Usas un conjunto de músculos completamente diferente”.

Leaver pasó la prueba de agilidad y terminó su primera ronda en la academia de bomberos en septiembre, mientras trabajaba como bombero voluntario. Ahora, está por comenzar el entrenamiento en servicio de emergencia y la segunda ronda en la academia para obtener su certificación completa.

“Estoy muy orgullosa de lo lejos que he llegado”, agrega acerca de convertirse finalmente en bombero. “Nunca hubiera podido hacer eso si no hubiera perdido peso”.

Qué es la dieta Optavia

La dieta Optavia consiste en ingerir seis comidas al día. El plan es rico en proteínas, fibra y verduras de hoja verde; y minimiza los carbohidratos y las legumbres y granos.

Existen tres formas de llevar a cabo esta dieta, en función de los objetivos de cada persona:

Plan para perder peso: 4,2 y 1. Consiste en 4 comidas Optavia, 2 que deben constar de vegetales y proteína sin grasa y 1 snack saludable.

Plan para comer más sano: 5 y 1. En el que se comen 5 comidas Optavia y 1 basada en carnes magras y vegetales.

Plan para mantener peso: 3 y 3. Donde se toman 3 comidas Optavia y 3 de proteínas magas y verduras.

Para conocer más detalles sobre la dieta optavia, ingresa a este link.

¿Cuánto cuesta al mes la dieta Optavia?

De acuerdo con cnet.com, alrededor de 400 dólares mensuales es lo que cuesta el plan de pérdida de peso de la dieta Optavia, además del costo de comrar cualquier producto fresco o proteínas magras adicionales a comidas precocidas y bocadillos.