Pedro Suárez-Vértiz se solidariza con Paolo Guerrero y le dedica una emotiva canción

El alejamiento inevitable de Paolo Guerrero del Mundial Rusia 2018 fue un baldazo de agua fría para los hinchas de la selección peruana . Pedro Suárez-Vértiz no es ajeno a esta lamentable noticia y no dudó en enviarle un mensaje de apoyo.

El cantante de rock, a través de su cuenta de Facebook , se solidarizó con el ' Depredador ' y le dedicó una emotiva canción.

#Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos de tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú", es el texto que Suárez-Vértiz le escribe al capitán de la blanquirroja.

El rockero le dedicó su tema 'Rara Soledad', el cual lanzó en el año 2006.

La publicación de Suárez-Vértiz se hizo viral entre los cibernautas, quienes se conmovieron con su texto.