Las cosas podrían complicarse para el dirigente del club de fútbol Rubio Ñu de Luque, Antonio González, luego del escándalo mediático que surgió en Paraguay tras filtrarse una foto entre él y uno de sus jugadores, Bernardo Gabriel Caballero.

Y es que una nueva denuncia presentada por la madre de un jugador se sumaría a las investigaciones.

La mujer, que prefirió mantener en secreto su identidad, contó a Canal 9 Noticias de Paraguay que el directivo trató de abusar de su hijo en 2010, cuando este tenía 17 años.

La denunciante narró que en aquel entonces el sujeto gerenciaba Bernardino Caballero, otro equipo de la misma localidad.

"El modus operandi es el mismo. Se ganaba la confianza de los chicos, los fichaba, les regalaba ropa, botines de marca, para acceder a ellos. Los invitaba a salir. Y a los que se negaban, los sacaban del equipo", explicó al citado medio.

"Mi hijo era titular. Después pasó a ser suplente y lo dejaron de lado. Un día no lo pude acompañar, fue solo a practicar. Vino y me dijo: 'No quiero jugar más ahí'. Después de insistir mucho, me contó lo que pasó", agregó.

Esta conducta habría sido la que generó la salida del dirigente del club Bernardino Caballero, pues otras madres también coincidían en el accionar de González.

"Empecé a hablar con las madres, me empezaron a contar lo que les había pasado a sus hijos. Si rechazabas sus 'invitaciones', no jugabas. Muchos querían su pase para irse, pero se lo negaban. Entonces encaramos a este señor y después nos reunimos con el presidente y el vice. Y lo sacaron como gerente", explicó.

La madre pidió a las demás familias que también habrían sido víctimas de los abusos del dirigente a que den a conocer sus casos, para que el hombre termine tras las rejas.