Ana Victoria fue la protagonista de un video viral en Twitter tras decidir mostrar a sus seguidores cómo, por ella misma, tomó la decisión de sacarse los terceros molares o muelas del juicio, hecho que causó gran impacto entre los internautas.

Y es que este video ha causado mucha extrañeza entre los usuarios de esta plataforma virtual que empezó con la descripción que dejó Ana Victoria en la publicación: “El higjlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares”.

Sin embargo, lo que para varios representa mucho nerviosismo y miedo la extracción de dientes, para esta dentista no, pues lo hizo sin inmutarse, sin mostrar dolor ante esta intervención ambulatoria. Se desconoce si la mujer utilizó algún tipo de anestesia.

El highlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares 🥸 pic.twitter.com/sUYsS0IK6r — Ana Victoria ☁️ (@AnaVictoriaRb_) September 6, 2021

De hecho, los usuarios de Twitter quedaron impactados porque la dentista no da señales que la extracción le esté causando sufrimiento alguno, de hecho, da la impresión que fuera un procedimiento de rutina.

De hecho, no pocas personas están dudando de la veracidad del video, pues argumentan que la odontóloga no dio signos de dolor, así también no hubo rastros de sangrado en ningún momento.

Tras leer estos comentarios, Ana Victoria decidió contestar a sus seguidores, afirmando que todo lo visto en las imágenes es, totalmente, cierto.

“No tengo más manos para detener el eyector, retraerme y agarrar el forcep”, “No siempre es un sangrado excesivo, no fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre”, expresó.

Hasta el momento, el video de la extracción de molares de la odontóloga Ana Victoria se encuentra cerca de las 690 mil reproducciones en Twitter.

