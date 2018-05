En Facebook circula un video donde una mujer totalmente indignada entra a un restaurante ubicado, aparentemente en Huacho, y comienza a hablar sobre la corrupción que impera en nuestro país, sobre los violadores que atentan contra sus víctimas y el abuso de autoridad.

Si bien no se ha identificado a la mujer, sus palabras de inmediato generaron conciencia tanto en los comensales como en los propios usuarios de la red social. Ella invocaba marchar este 31 de mayo contra la corrupción.

“Nosotros sobrevivimos, no vivimos señores, así que este 31 de mayo siéntanse peruanos. Comprométanse que van a salir a la calle . Si hoy puedes tener un carro, una casa, puedes llevar una vida digna, mañana tus hijos no lo pueden tener y tú no puedes condenar a tus hijos a vivir al lado de violadores, de rateros”, expresó.

La mujer comentó que camina con su hijo porque teme a que un violador que vive por su casa le haga daño.

“Lo encontraron violando a un niño de cinco años. A los tres meses lo sueltan. ¿Eso es vida? ¿Esa es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos? (…) No quiero peruanos gallinas, peruanos que hablen a escondidas, queremos peruanos que se paren y digan ‘ya basta de corrupción, de injusticia, de pobreza’”, dijo.

Al terminar su discurso los presentes aplaudieron su decisión de alzar su voz de protesta. La mujer, antes de retirarse del restaurante, indico que “así como corren por Paolo (Guerrero), corran por ustedes”.

(Facebook: Hernando Ollague Paucar)

El video fue subido por el usuario de Facebook Hernando Ollague Paucar y su publicación ya cuenta con más de 3,7 mil compartidos y 105 mil reproducciones.