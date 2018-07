WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo; sin embargo, esta no siempre es utilizada de la mejor manera y eso te lo demostrará esta historia que se ha hecho viral y es que 'Momo' es un 'ente' que al comienzo se creyó que era ficticio, pero luego de las declaraciones de algunos usuarios, parece que no.

El inicio de la historia fue Facebook , donde un usuario colocó un número en su estado con el prefijo correspondiente acompañado con un mensaje de auxilio. Este número era el +81 3-4510-253 y tenía algo peculiar, provenía de Japón, un país completamente diferente al del atemorizado usuario.

¿Cómo nos dimos cuenta? Pues el número comienza con +81 y este código postal pertenece al país 'Nipón'. Una vez que tú agregas a ese número a tu cuenta de WhatsApp , tienes que tener cuidado y es que, muchas personas han afirmado que este número está maldito.

Según se cuenta en la historia viral, 'Momo' es el nombre que te aparece una vez que colocas el número celular y entras a su 'perfil' de WhatsApp . Está, está acompañada de una imagen terrorífica con los ojos abiertos y 'brazos' de ave, como si fuera una harpía.

La leyenda de Internet afirma que si le hablas a 'Momo' , aún así seas de Perú, México, Estados Unidos, Sudáfrica o cualquier otro país, este te responderá con el idioma correspondiente, por lo que el lenguaje no es un problema para el 'ente'.

Uno de los chicos optó por agregar a 'Momo' en WhatsApp y decirle una serie de improperios que, a cualquier persona, dejarían muy enojado; sin embargo, este recibió la peor respuesta por parte de 'Momo' y es que estaba siendo 'doxeado' por el ser maligno.

Para los que no sepan, el término 'doxear' se debe a la técnica para conocer la información de cualquier persona por medio de Internet, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, Blogs o demás. Con esto se trata de averiguar tus gustos, quién eres, tu familia y otras cosas más.

'Momo' le mostró imágenes deliberadamente desagradables y, según cuenta la historia, una foto de WhatsApp era la de una niña asesinada. Dross , uno de los youtubers más famosos del mundo, afirma que la fotografía, al no aparecer en Internet común y corriente, tuvo dos opciones de tenerlas. El primero, de la Deep Web. El segundo, esta 'persona' perpetró dicho acto.

"Se parece a la muñeca de tu hermana" , fue el mensaje que la persona recibió en WhatsApp mientras 'Momo' le enviaba otra fotografía con un maniquí exactamente igual al que tenía la hermana del muchacho, por lo que dejó de hablarle en ese momento y lo eliminó de la aplicación móvil.

No se supo más sobre el muchacho y mucho menos acerca de la situación que pasó con 'Momo' , pero lo que sí sabemos y te podemos decir es que tengas mucho cuidado con las personas a las que agregues a tu WhatsApp y es que no necesariamente puede ser un 'ente', también puede ser un hacker o, quién sabe, algo que no conocemos y que escapa de nuestra imaginación.