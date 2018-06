Gran rechazo ha generado la difusión de algunas páginas de los textos escolares de quinto de secundaria y manuales para docentes del Ministerio de Educación que se van a imprimir para las escuelas públicas en 2019. En estas publicaciones se estaría negando los derechos sexuales y reproductivos, es más, ni siquiera se permitiría abrir un debate.

En los textos se habla a favor de retrasar el inicio sexual bajo el título de 'La virginidad conservada' escrita por el psicólogo Fernando Maestre y también se apela a ser castos como en '¿Podemos resistir la tentación?' , escrito por Cassandra Figueroa, donde se argumenta el texto con fundamentos religiosos y machistas de cargar la responsabilidad de la familia solo a la mujer.

Esto es lo que se lee en los fragmentos de los textos escolares:

- "La castidad no es solo abstinencia: Es pureza de mente y vivir de manera inmoral. Es importante vivir castamente para evitar el embarazo premarital, el sida y cualquier otra ETS".

- "El sexo no solo es un acto: el sexo es una gracia, un regalo de Dios para que lo compartan el hombre y la mujer dentro del santo sacramento del matrimonio y colabora con Dios en la procreación de hijos".

- "Para conservar la condición sagrada del sexo, hay que saber decir 'No' cuando las circunstancias lo requieran. Como dice la biblia: Sea su lenguaje "Si, si; no, no"".

Incluso, en la guía del docente advierten las respuestas equivocadas y las adecuadas, lo que impide abrir un debate con los alumnos. Para el Minedu, una respuesta equivocada sería que los alumnos manifiesten: "Estoy en desacuerdo porque tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho a gozar en el momento que deseen".

INICIO SEXUAL



En el texto 'La virginidad conservada', se hace mención a que "sostener la virginidad, al menos, hasta los 24 años puede brindar el espacio reflexivo necesario para elegir el bien y formar una pareja comprometida".

En redes sociales, muchos de los usuarios han criticado estos textos porque los califican de "conservadores" y de atentar contra el Estado Laico, pues se escudan en respetar sacramentos de índole religiosa y no se brinda información científica sobre la reproducción sexual y la planificación familias.

PROMSEX MUESTRA PREOCUPACIÓN



El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) envió una carta al Ministerio de Educación expresándole su "profunda preocupación por algunos contenidos que refuerzan estereotipos machistas". Además pidió una rectificación de los textos.

"Enfocan la responsabilidad del cuidado de la salud sexual y reproductiva fundamentalmente en la mujer, basándose únicamente en la preservación de su castidad hasta el matrimonio. Ello profundiza el tabú de la sexualidad e impide su ejercicio libre y responsable".

MINEDU RESPONDE



En el programa dominical de Cuarto Poder, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, precisó que esos textos se realizaron en la gestión anterior y se comprometió a cambiar el contenido pertinente.

"Identificamos previamente hace un mes, cuando asumimos el cargo, que se iban a imprimir en agosto para el 2019. Nosotros para poder reimprimir esos textos hemos hecho unos talleres en escuelas sobre esos puntos para poder mejorarlos", dijo.