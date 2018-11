Melissa Klug no soportó un comentario en su cuenta de Instagram que daba a entender que su hija Samahara Lobatón se parecía más a su padre, Abel Lobatón, y que pese a ello la empresaria la quería igual.

Melissa publicó una imagen en la que celebraba a su hija Samahara, quien acababa de cumplir 17 años, pero no se esperaba un comentario que hacía referencia al parecido que su hija tiene con Abel Lobatón.

"Mi guerrera, que tiene un corazón enorme y súper valiente para afrontar las cosas! ( aunque debo de reconocer que también eres la que mas canas verdes me sacas ) te amo y siempre estaré para ti mi pequeña de corazón", escribió Melissa Klug en la publicación de Instagram.

Melissa Klug defiende a su hija ante impertinente comentario en Instagram. (Instagram) Melissa Klug defiende a su hija ante impertinente comentario en Instagram. (Instagram)

Con las imágenes llegaron varios comentarios de felicitaciones pero uno sacó de cuadro a la empresaria. "Ella sí que salió igualita a su papá por Dios. Jajajaja. Pero uno como madre ama a sus hijos a todos por igual", comentó la usuaria @hellen1rg.

Melissa no dudó ni un momento en contestar al impertinente comentario inmediatamente, y salió en defensa de sus hija Samahara. "No entiendo tu comentario. O sea si tus hijos se parecen a su papá y ya no estarías con él, ¿no amarías a tus hijos? Yo amo a mis 5 hijos, a todos por igual. Yo los tuve en mi vientre 9 meses y les di la vida ¿cómo no amarlos?", respondió.



La respuesta fue celebrada por sus miles de seguidores en la red social de fotos. Melissa Klug no duda en mostrar todas sus garras cuando se meten con sus hijos.