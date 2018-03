Una usuaria de Facebook y madre de familia rechazó el respaldo de un grupo de actores nacionales a favor de Eduardo Saettone , quienes solicitaron prisión suspendida para el ex conductor de televisión que cumple cuatro años de cárcel por atropellar y causar la muerte de María Elena Coronado en el año 2012.

"Soy una madre a quien un conductor imprudente arrebató la vida de su hijo", destacó este viernes la cibernauta identificada con las iniciales M.A.O a través de las redes sociales, difundiendo el caso de su hijo por un hecho similar.

"Señor Saettone no estoy de acuerdo de llamarlo accidente de tránsito cuando el conductor está ebrio o a consumido drogas y Ud. al igual que el conductor que atropelló a mi hijo no se hicieron la prueba toxicológica y el dosaje etílico, no se lo hicieron de inmediato cómo manda la ley", se leyó en la publicación que posteriormente fue eliminada.

"Le digo a sus amigos mediáticos que ojalá nunca les pase eso a uno de sus seres queridos, porque es muy doloroso ver como en un segundo la vida nos cambia de una manera abrupta", narró la ciudadana.

"Mi hijo era estudiante de derecho en la Universidad de Lima, un chico con muchos sueños por delante con solo 20 años. Fue muy duro verlo salir un sábado sano y verlo horas después tirado en la pista al frente de mi casa inconsciente y ensangrentado, fue la última vez que lo vi caminar", se leyó en el pronunciamiento público de la usuaria en Facebook .

"Cualquiera puede tener un accidente de tránsito lo que nos diferencia es como lo asumimos, no podemos ir por la vida matando seres humanos, destruyendo proyectos de vida y decir fue solo un accidente sobre todo cuando la señora estaba parada en la vereda donde supuestamente estaba segura", sentenció en la comunicación.