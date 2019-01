Lily de 'De Vuelta al Barrio' dio contundente respuesta a usuaria que la criticó por foto en ropa de baño

Valiente y reflexiva respuesta. Merlly Morello, conocida su papel de 'Lily' en 'De Vuelta al Barrio', no dudó en contestarle contundentemente a una cibenauta que la criticó por compartir fotos en bikini en sus redes sociales.

Por intermedio de su cuenta personal de Instagram , la joven actriz replicó a su detractora, quien señalaba que sus instantáneas en traje de baño alimentan el morbo de los violadores sexuales.

Morello, a manera de reflexión, le explicó a la cibernauta que "usar traje baño" o cualquier otro tipo de vestimenta no alimenta el morbo de los violadores, pues estos ya están enfermos y actuarán sin importar cómo vistan sus víctimas.

Incluso, la actriz puso como ejemplo el terrible caso de la niña Jimenita, quien fue violada y asesinada en febrero de 2018 por César Alva Mendoza 'El Monstruo de la Bicicleta'.

"¿Recuerdas a Jimenita? Iba con jean y cafarena ¿O las bebés que están en pañal? La vestimenta no provoca al violador. El que está enfermo no anda viendo eso. ¡Es un enfermo y no importa la edad, vestimenta o lugar! ¡¡Ellos son enfermos!! ¡¡Ya dejemos de culparnos a nosotras por lo que hacen estos depravados!!", aseveró Merly.