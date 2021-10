La librería ‘Book Vivant’, ubicada en San Isidro, respondió fuerte y claro, a través de sus redes sociales, a los reclamos de dos mujeres, que en un video que se hizo viral en Twitter, los critican por vender el libro del expresidente de la República, Francisco Sagasti y presentar su libro ‘Imaginemos un Perú mejor... Y hagámoslo realidad’ en el local.

“Las librerías son un espacio de encuentro y conversación, el objetivo de toda librería es tener todos los libros posibles de todos los pensamientos y proponerle a la gente que lea lo que quiera y que piense lo que quiera respetando siempre los pensamientos de los demás”, escribió la librería en su cuenta en Twitter.

De inmediato, nuevamente se generó la polémica. Aunque existen más comentarios apoyando la posición de la librería y su libertad de vender los libros de todos los autores, hubo gente que estaba de acuerdo con las mujeres del video.

“‘En resumen, el concepto de Libertad, personas desagradables que no entienden lo que leen y con mente tan estrecha buscan la censura dignos representantes de la DBA’; ‘Hasta antes de este desagradable incidente con estás señoras (que me hicieron recordar a la quema de libros en la Alemania nazi) no conocía esta librería. Les hicieron publicidad. Me daré una vueltita para comprar un par de libros. Sigan en la brega de difundir cultura’”.

“‘Lamentablemente, personas como ésas se reproducen y siguen fomentando la desunión en el país con su intolerancia, racismo, clasismo y demás laKras que han hecho que solo un mínimo porcentaje tenga todos los privilegios y el resto soporte todas las desigualdades’; ‘Pero hay formas para expresarse y esas personas le faltaron el respeto a su establecimiento. Una cosa es discrepar y otra ser malcriado al dar su punto de vista. Lo que hicieron esas personas no está bien’; ‘Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron de Sagasti esas señoras, pero no estoy de acuerdo que le tiren hate a la librería que es un pequeño negocio que le da trabajo a más peruanos y se debe respetar su autonomía’”. Fueron algunos de los comentarios que generó la respuesta de la librería a las críticas antes mencionadas.

La expremier, Violeta Bermudez se expresó en contra de este tipo de críticas a través de su cuenta en Twitter: “¡Que triste que existan personas tan agresivas y sin valores democráticos!@bookvivant”.

Recordemos, que en el video que se hizo viral, dos vecinas se San Isidro ingresan a la librería y con celular en mano graban reclamando lo siguiente: “Cómo es posible que, en San Isidro, en la mejor calle de San Isidro, voten por Castillo, reciben a Francisco Sagasti como si fuera un rey, gracias a él estamos como estamos, y lo ponen en Facebook como si fuera lo más grande del planeta...”, se escucha en la primera parte del video.

