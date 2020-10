Si eres un activo usuario en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, es muy probable que te hayas encontrado con un “uwu” en alguna conversación juvenil. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa este término? Si la respuesta es sí, te alegrará saber que la Real Academia Española ha utilizado una de sus plataformas en línea para explicar su significado.

A través de su “Observatorio de palabras”, el cual ofrece “información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario”, la entidad explicó, y con lujo de detalle, qué hay detrás de estos tres caracteres.

Es así que, desde la RAE, aseguran que el “uwu” es un “emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura”. Agregan que su utilización admite variantes y puede usarse también como “UwU”.

“Al tener un valor icónico, no constituye, en rigor, una palabra y, por tanto, no tiene pronunciación asociada", explican. No obstante, agregan que “si se quisiera pronunciarlo como si fuera una palabra, por su grafía le correspondería la pronunciación [úgu] o [úbu]”.

La institución cultural con sede en Madrid, España, advierte que la definición de “uwu” no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. “La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso”.

Otro término que ingresó al observatorio fue “elle”, definido como “un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes”. Aunque “su uso no está generalizado ni asentado”.

