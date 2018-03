Tras las polémicas declaraciones de Karina Calmet , quien insultó y llamó "maricón" a un usuario en redes sociales por criticarla, el productor de televisión Ricardo Morán cuestionó las palabras utilizadas por la ex actriz.

"La gente que usa ‘maricón’ como insulto no debería ejercer ningún cargo público. La gente que insulta, en general, menos aún", respondió ante los agravios que lanzó a un usuario que ironizó con la posibilidad de que Calmet postulara al Congreso.



"Si supieras de donde viene, ojo, maricón es cobarde. No me refiero a homosexual, a quienes admiro y quienes tengo grandes amigos" (sic), fue la respuesta de Calmet.

Luego, Ricardo Morán continuó refiriéndose al tema. "Si eso fuera cierto, no usaría esa palabra homofóbica. Los líderes deben dar el ejemplo. Ahora, también le dijo 'hijo de puta'. ¿Le parece eso propio de una persona adulta y líder de opinión?", dijo ante el comentario de uno de los usuarios.

Por su parte, Calmet no se quedó callada y nuevamente lanzó un comentario al aire. "Agradezco tu preocupación , pero estos dos días de ataques me los he soplado yo".

Morán dio por zanjado el tema indicando que lo correcto es enseñar que "a nadie se le insulta".