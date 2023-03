Karime Scander, de 24 años, es una de las actrices más populares del momento gracias a su papel de ‘Alessia Montalbán’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde es la protagonista de un romance con ‘Jaimito’. A partir de su actuación la actriz nacional adquirió gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, quienes le envían comentarios positivos resaltando su belleza, pero también recibe decenas de ataques que la critican por tener una figura ‘delgada’.

Precisamente, Scander publicó una foto con ropa de baño en la que escribió ‘veranito no te acabes’, y recibió groseras respuestas como “sin senos no hay paraíso”, “Planecia”, “¿Dicen q vives en la planicie?”, “Nada de pechos full plana solo es carita y cabello”, “¿Eso es pecho o espalda?”entre otras graves faltas de respeto.

No obstante, la actriz también tuvo comentarios positivos como “regia”, “eres hermosa, no mires atrás” o “siempre te ves hermosa”. Karime no se dio el tiempo de responder a cada ataque que recibió y más bien siguió compartiendo fotografías de su día a día para quienes la siguen con interés real.

Hasta el momento, Scander no se ha pronunciado sobre el constante acoso que también recibe a diario en sus redes sociales. La joven actriz comparte su rutina con normalidad, así como también las campañas publicitarias en las que colabora gracias a su talento.