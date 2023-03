Eddie Fleischman usó las redes sociales para responderle a Juliana Oxenford, quien dejó entrever que el periodista deportivo la acosó mientras trabajaban juntos en un canal de televisión.

El periodista deportivo usó su cuenta de Twitter para expresar varios puntos que habían quedado inconclusos durante la acalorada discusión.

“Juliana, entre 2018 y 2019 en Latina, me parecía que hacías buen trabajo, hace rato que ya no lo veo así. Seré crítico y discreparé contigo aquí en ocasiones. Hiciste bien en borrar un tuit que no era cierto. No debí llamarte REPUGNANTE, lo admito y me disculpo por el exceso”, escribió.

Eddie Fleischman le responde a Juliana Oxenford. (Twitter/@E_FLEISCHMAN)





¿QUÉ DIJO JULIANA OXENFORD?





Después de que Eddie Fleischman calificara a la periodista de “repugnante” por su presunta postura política, Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una seria acusación contra el periodista deportivo.

Oxenford sugirió que Fleischman la habría acosado durante el tiempo que trabajaron juntos en una canal de televisión, pero eliminó su publicación a los minutos.

“¿Repugnante? Te olvidas Eddie Fleischman cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas?”, decía en su tuit.

Juliana Oxenford le responde a Eddie Fleischman. (Twitter/@julianaoxenford)

Sin embargo, luego de generar todo tipo de reacciones en la red social, la periodista decidió eliminar el tuit alegando que no quiere “escándalos”, pero no aceptando las disculpas del periodista deportivo.