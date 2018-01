Juliana Oxenford se ofende por comentario de Lucho Cáceres, pero su respuesta al actor genera polémica

Juliana Oxenford y Lucho Cáceres protagonizaron un ligero altercado en redes sociales. El popular actor utilizó su cuenta de Facebook para compartir un mensaje criticando al periodismo peruano.

"Debería existir algún mecanismo para "disolver" a nuestro periodismo y empezar desde cero. ¿Qué comerá hoy, un cevichito?", manifestó Cáceres en su publicación

Ante la publicación del actor, la conductora de Latina se mostró en completo desacuerdo y no tuvo reparos en contestarle.

"Tu comentario me parece tan injusto. Soy parte del periodismo de este país y me he sacado la mierda 20 años contando historias donde ningún actor seguramente ha llegado y exponiendo mi vida a amenazas de muerte de todo tipo. No generalices Lucho Cáceres, hay quienes no hacemos del periodismo un negocio, que no nos ganamos la vida asesorando políticos sin que nadie se entere y tampoco recibimos órdenes de los dueños de los medios quienes puedo apostar a algunos nos odian con toda su alma pero nos necesitan”, expresó la periodista.

“Me jode y me duele que metas a todos —una vez más— en la misma mochila. Bien podría yo decir: ¿No hay actrices increíblemente talentosas en Lima que hay que llamar a Millet Figueroa? ¿Acaso una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla ‘actriz’.... hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título”, agregó Oxenford en su réplica.

En respuesta, Cáceres escribió lo siguiente en su publicación: "No fue mi intención generalizar querida Juliana, eso sería arbitrario de mi parte y no acostumbro serlo, por supuesto que hay honrosas excepciones y lo sabemos, como también sabemos que un gran porcentaje de el periodismo está podrido".

El actor agregó que ella sabe el respeto que siente por ella como profesional y el aprecio que le tiene en lo personal. "No fue mi intención meter a todos en un mismo saco, pero la cobertura del papa en su mayoría es una payasada", escribió.

"Sobre el tema de las actrices en parte podrías tener razón pero creo que no se puede comparar la responsabilidad de una ficción con la responsabilidad de informar que tiene el periodismo y la diligencia que debe de haber en ponerle el micro en la mano a alguien. Saludos y hay un café pendiente querida Juli", concluyó el actor.