Para muchos jóvenes, la fiesta de graduación es una fecha especial, pues representa el final de un largo camino de esfuerzo académico que te abre muchas puertas del mundo laboral, y lo normal es que la pasen junto a sus familiares cercanos. Sin embargo, no siempre es así.

Al menos no para Jeric R. Rivas, quien se graduó como el mejor de su clase en la Concepción College, ubicada en San José del Monte, Filipinas. Sin embargo, su familia no se hizo presente y así lo contó mediante sus redes sociales.

Según su relato, tampoco asistieron cuando recibió una medalla por sus buenas calificaciones, es decir, era una conducta algo repetitiva de parte de sus familias.

Sin embargo, debido a que sus padres no se presentaron para apoyarlo, ni siquiera se molestó en subir al escenario para aceptar su premio. Esta vez, él acabó su etapa universitaria y la tristeza lo invadió.

Luego de recibir su título de Criminología, el muchacho ‘estalló’ en lágrimas al percatar que de nuevo estaba solo sin la compañía de sus familiares.

“Sentí una mezcla de felicidad y tristeza nuevamente. Miré a la derecha, miré a la izquierda, y en la parte de atrás y en el frente, todo lo que vi fueron caras felices que sonríen. Sentí mis lágrimas caer, me senté al lado. Sentí envidia”, detalló Rivas en su post.

Joven recibe el apoyo de sus profesora y recibe su diploma universitaria. (Imagen: Jeric R. Rivas/ Facebook)

El gran gesto de sus maestros

Pese a todo, el joven no quedó solo en estos momentos duros, pues contó como sus profesores lo alentaron a no derrumbarse, abrazándolo y felicitando su esfuerzo y su gran logro: “Uno de mis otros profesores estaba parado en el escenario esperándome y me dio un abrazo. Si bien ese momento me quitó parte de la tristeza, terminé llorando frente a todos”, comentó.

A pesar de esta lamentable situación, Jeric agradeció a su familia: “A mis padres, que aún no podían aceptarme en su vida, si están leyendo esto, este soy yo ahora y espero haberlos enorgullecido”. Si bien Rivas compartió su historia en 2019, la emotiva publicación se volvió tendencia en las últimas semanas, informó The Mirror.