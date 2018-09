En sus últimos años universitarios, a Leandro Gómez le dijeron que podía hacer su tesis sobre lo que más le gustara y él no dudó en basar su investigación en una de sus más grandes pasiones: los videojuegos .

El joven, egresado de la carrera de Comunicación Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú, consiguió licenciarse tras presentar una tesis inspirada en su afinidad por Dota, popular videojuego en línea.

"Me dijeron que debía darle un enfoque distinto y logré encontrarle un sentido investigativo. Desde mi perspectiva de 'gamer', tenía la ventaja de poder empatizar con los entrevistados y encuestados", asevera Gómez a Perú21.

"La investigación me tomó alrededor de 2 años. Tuve la suerte que mis asesores me animaron a continuar con el tema. Después de la sustentación, dos profesoras miembros del jurado me pidieron que, por lo poco usual de la problemática, siguiera con mis indagaciones", agrega el reciente licenciado de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP.



"Mucha gente te dirá que estás perdiendo el tiempo o que hay temas más relevante. Es cierto, pero esto también es relevante. La comunidad de videojugadores es inmensa en el mundo y merece atención. No tengan miedo y tomen las cosas mucha seriedad", recomienda Leandro a todos aquellos que no se animan a investigar temas no comunes.

DATO:

-El título de la tesis de Gómez es 'Del hábito cotidiano a la profesionalización entre videojugadores en línea: la interpretación de los videojuegos como contenido audiovisual en jugadores de la Lima Metropolitana en la década del 2010'.