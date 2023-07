Una tarde de diversión se convirtió en una experiencia aterradora para una joven influencer, quien terminó en el hospital tras romperse la columna mientras descendía de un tobogán acuático.

La joven, conocida en TikTok como Olivia, contó cómo lo que parecía un inofensivo juego inflable puso su vida en peligro. Desde la cama de un hospital, la joven narró cómo sucedieron los hechos y dijo que “nadie sabe cómo está viva”.

La evaluación médica reveló que la joven sufrió la rotura de dos ligamentos de la columna (C5 y C6), y de haberse roto uno más, podría haber quedado paralítica.

“Subí al tobogán y no pisé bien, así que me caí de cabeza, me rompí la columna y salí volando hasta sumergirme en el agua. No podía sentir nada, mis manos estaban encogidas y estaba llorando. Pensé que había quedado paralítica”, explicó.

El video generó una gran cantidad de comentarios solidarios hacia la joven, quien se viene recuperando lentamente.





VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador del Inter Miami. (Video: Inter Miami)