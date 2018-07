Johana Cubillas: "Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace"

No lo defiende . Tras la difusión de los audios en los que se le escucha conversar a Teófilo Cubillas con el cuestionado juez supremo César Hinostroza , su hija Johana se pronunció al respecto.

A través de su cuenta personal de Twitter , la ' Nena ' no puso las manos al fuego por su padre y pidió que no la pongan en el "mismo carro".

"Ustedes creen que a mí me afecta en algo que me mencionen en sus tweets contra mi papá? No entiendo qué pretenden. Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace. Déjense de estupideces y traten de mejorar como sociedad, yo no voy a pelearme, ni responder por problemas ajenos", (SIC) señaló la periodista deportiva.

"A mí toda esa red de audios con Hinostroza me parece un asco. Pero también me parece un asco que me metan el carro, que se colen en la línea del mercado y que celebren la viveza peruana. La sociedad está podrida por donde la miren. No existe excusa para nadie. Una lástima todo!" (SIC), agregó Cubillas .



La 'Nena' hizo un pedido especial a su colegas reporteros: "NO ME LLAMEN. Ya deberían saber que a mí el escandalete no me interesa, y nunca me interesó. Les agradezco su interés; pero ahí nomás" (SIC).

Como se recuerda, las grabaciones difundidas exponen a Teófilo Cubillas intercediendo por Carlos Burgos , ex alcalde de San Juan de Lurigancho.