Alex Rodríguez incendió Instagram al publicar un seductor video de su novia, Jennifer Lopez, donde muestra lo que hace antes de cada espectáculo.

La 'Diva del Bronx' aparece con una toalla en la cabeza y bailando frente a un espejo, mientras el exbeisbolista la graba. Ambos lucen sonrientes frente al espejo.

"Ella hace esto antes de cada show. En serio", escribió el novio de la intérprete neoyorquina junto al clip que compartió en esta plataforma social. Los comentarios de sus fanáticos no tardaron en llegar.

La reproducción ya superó el millón y medio de reproducciones. Según medios de farándula, él aprovechó para grabar el video previo al show que López brindó en Las Vegas.

La voz de 'Let's Get Loud' finalizará el 29 de septiembre su gira 'All I Have' ('Todo lo que tengo'), la cual realiza por varias ciudades estadounidenses.