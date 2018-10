A pocas horas de que Jennifer Lopez pise el escenario de los 'American Music Awards', cuya ceremonia de entrega tendrá lugar este martes en el Microsoft Theater de Los Ángeles, la intérprete mostró la dura jornada de entrenamiento que realiza junto a su novio Álex Rodríguez.

Rodríguez documentó la sesión en video para su cuenta de Instagram, donde escribió: "Una agenda muy apretada implica entrenarse a horas intempestivas, pero nunca nos perdemos ni un solo día de entrenamiento. #Sin excusas".

La polifacética estrella, madre de dos hijos, actriz, productora y jurado del concurso televisivo 'World of Dance', atraviesa un momento personal y profesional inmejorable a sus 49 años.

"Me siento como una súper mujer tras el espectáculo de esta noche. Cuando comencé esta aventura pensé que no sería capaz de ofrecer 15 shows en 27 días... Pero me hice una promesa a mí misma y me dije que, en lugar de hundirme ante el reto, haría todo lo posible por estar fuerte y superar el desafío", manifestó hace unos días tras el último de sus recitales en el Zappos Theater.

La extenuante rutina pone énfasis en las extremidades superiores. Consta de ejercicios conocidos como Sit Ups, Hypers, Brazo rígido, prensa Dumbell, entre otros.

"Es la mejor forma de liberarse del estrés. Aquí les enseño la rutina para ejercitar el torso que hemos ejecutado Jennifer y yo esta noche", se lee al final del clip, que ya registró más de 154 mil reproducciones en esta plataforma social.