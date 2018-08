A un mes de cumplir 49 años, Jennifer Lopez ha recordado el tema más personal de su tercer álbum musical: 'Jenny from the Block'. La 'Diva del Bronx' se puso nostálgica en su cuenta de Instagram y aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por sus muestras de apoyo.

"Este fue el primer video y single de mi álbum 'This is me', probablemente el más personal y favorito que he hecho hasta ahora. Me encantó el sonido y los sentimientos. En ese momento me di cuenta de que ser artista significaba ser vulnerable y desnudar el corazón y el alma. Se necesita coraje para hacerlo", se lee al inicio de su mensaje en esta plataforma social.

Junto al emotivo mensaje, que ha registrado más de cuatro millones de corazones, se puede ver un extracto del videoclip, lanzado a fines de septiembre de 2002. La historia cuenta la intrusión de los paparazzis en su vida y su recordada relación sentimental con el actor Ben Affleck.

"Una de las cosas que era importante para mí recordar a todos en ese momento era quién soy y quién siempre seré. No te dejes engañar por las rocas que tengo. Todavía estoy quieto", finaliza la neoyorquina.

'Jenny from the Block' contó con la colaboración de los raperos Styles P y Jadakiss; y fue producida por Cory Rooney, Oliver y Poke & Tone. En su letra, Lopez insiste en que el éxito no la ha alterado y sigue siendo la misma chica de siempre.

Por este sencillo, JLo recibió críticas variadas de los especialistas. La canción alcanzó el número uno en Canadá e ingresó en los diez primeros lugares en la mayoría de las otras listas en las que apareció.