Desde que Jazmín Pinedo anunció que viajaría a Rusia 2018 las críticas no pararon. "¿Para qué viaja?" , "¿Qué sabe de deportes?", "¡Qué viaje alguien que sepa de fútbol!", fueron algunos de los comentarios en contra de la conductora de televisión de Latina. Jazmín Pinedo acaba de romper su silencio y le respondió a todos sus críticos en su cuenta personal de Instagram .



Jazmín Pinedo comenzó su publicación en Instagram agradeciendo a todos sus fanáticos por el apoyo de siempre. "Hoy quiero darle gracias a Dios y a la vida por hacerme sentir cada día bendecida. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo constante y su rica energía, las oportunidades que tengo y mucho de lo que me pasa no serían posible sin su compañía. A ti que me amas sin conocerme te regalo mi gratitud, todo mi amor de vuelta y que la vida te devuelva todas las bendiciones que me deseas", manifestó Jazmín Pinedo en su cuenta personal de Instagram .



La pajera de Gino Assereto aprovechó la oportunidad y le respondió a todos las personas que la criticaron por su viaje al Mundial Rusia 2018 . "A ti que me sigues a diario sin saber cómo o por qué gracias también, sin quererlo te sumas a ese empuje constante que busco para seguir luchando y cambiando la realidad que nos rodea, porque mientras piensas que me lastimas solo contribuyes a hacerme más fuerte y a luchar por una sociedad diferente donde ser mujer no es más sinónimo de debilidad o de guardar silencio, mucho menos de aguantar tanta enfermedad disfrazada de envidia. Que la vida también te devuelva todo lo que deseas y que algún día te cures de todo el rencor que llevas dentro”, sentenció Jazmín Pinedo en Instagram .



Los seguidores de Jazmín Pinedo aplaudieron la iniciativa y felicitaron por responder a todos sus detractores. "Hermosa Chinita, sigue brillando con luz propia. Dios cuide de tu familia", "Siempre para delante", "Eres la mejor", son algunos de los comentarios que se pueden ver en el Instagram de Jazmín Pinedo .

Como se recuerda, fue hace unas semanas el periodista deportivo Gerson Taype tuvo un controvertido enlace en vivo con Jazmín Pinedo. En el enlace se pudo apreciar que el hombre de prensa mantuvo una actitud seria con la popular 'Chinita'.



Los usuarios de Facebook , YouTube , Instagram y más, mostraron su disconformidad y resaltaron que Taype debería ser el enviado a Rusia y no Jazmín Pinedo .



Ernesto Jiménez fue el encargado de mantener la conversación con Pinedo, mientras Taype permanecía muy callado. La reacción del deportista deportivo se convirtió en viral de inmediato.