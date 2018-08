Hay momentos que no se borran de nuestra memoria y no siempre por ser los más agradables. Esto le sucedió a una joven que únicamente quería vivir una inolvidable experiencia en kayak en medio de un lago, pero no contó con que un mapache aparecería para complicarlo todo. El video fue compartido en Instagram y ahora es viral.

En las imágenes se puede ver a la chica subir al pequeño bote y tener el remo en la mano. Cerca de ella va una amiga que mira toda la escena desde unos metros y no puede salir de su asombro.

Cuando ya iba a incorporarse al agua, el mapache entra en escena y al parecer no de manera amigable. La protagonista del video viral de Instagram agarra el remo para defenderse pero el animal es superior e ingresa al kayak por lo que ella sale presurosa.

No contento con haberla asustado, intenta robarse la mochila con todas las pertenencias de la chica, a lo que ella responde de inmediato forcejeando para no perderla.

Tras algunos segundos de lucha, el mapache cae del kayak y empieza a nadar hacia la orilla. La cámara que registraba todo en video gira hacia la chica quien está con la boca abierta pues no puede salir del asombro por tal momento vivido. Sin duda pensó que pudo ser peor. Ahora las imágenes están en Instagram y los comentarios no tardaron en llegar: “increíble”, “impresionante trabajo”, entre otros.