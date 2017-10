Tras el pase de Perú a repechaje, los usuarios de las redes sociales no han dudado en compartir algunos memes, y a ellos se sumó Luis Advíncula. El seleccionado nacional no dudó en parodiar su abrazo con Aldo Corzo al final del Perú vs. Colombia, y así lo demostró.

En Instagram, Advíncula publicó una imagen en donde se ve a ambos compartir un íntimo momento de amistad, pero la cara del defensa es lo que llama la atención debido a que se encuentra llena de lágrimas.

Los usuarios no desaprovecharon el gesto de Corzo, y en la imagen pusieron el texto: “Advincula, te dije la puntita”, dándole un tono sexual a esta. Junto a la instantánea, el lateral derecho escribió: “La gente se pasa jajaja buen día, Aldo Corzo”.

Esta imagen fue compartida en la cuenta de Instagram de Advíncula hace menos de un día, y ha recibido casi 15 mil 'Me Gusta' en la red social, y miles de comentarios de sus seguidores, quienes enloquecieron ante la divertida fotografía.