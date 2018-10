Jennifer Lopez está en su mejor momento y no duda en compartir su felicidad. A través de una de sus 'historias' de Instagram, la 'Diva del Bronx' demostró el amor que siente por Álex Rodríguez, con quien mantiene más de dos años de relación.

JLo se dejó captar en una romántica cena privada, la cual tuvo lugar en un lujoso restaurante. Ambos posaron felices mientras esperaban ser atendidos por los mozos del establecimiento.

Durante su espera, una persona que acompañaba a Jennifer Lopez y a su pareja les tomó una foto espontánea.

Los usuarios de esta plataforma social celebraron este emotivo momento, y otros se centraron en un curioso detalle. El ex grandes ligar abraza a la cantante de 'On the floor', mientras ella coloca sus manos en la parte baja del deportista.

La imagen fue acompañada por un emoticón en forma de corazón. Al fin y al cabo, no hace falta más para reconocer que son una de las parejas más consolidadas del espectáculo internacional.