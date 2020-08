El cantante urbano J Balvin afirmó en un video en Instagram que Gaby Espino es su novia y le pide que no lo niegue, en referencia a las últimas declaraciones de la actriz en las que menciona que "solo son amigos".

Hace algunas semanas se especulaba sobre una posible relación sentimental entre el reguetonero y la actriz venezolana debido a una serie de comentarios que el colombiano le dejaba en su cuenta de Instagram.

Ante esta situación, Espino afirmó en una entrevista que solo son amigos, y que todo se trataría de una broma. Este hecho motivó que el reguetonero publicara un video en el que afirma que sí es su novia.

“No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes, tú eres mi novia. No me niegues más”, expresó el intérprete de "Mi Gente" en la red social.

Para muchos se trata de otra de las bromas de J Balvin, quien es conocido por su gran sentido del humor.