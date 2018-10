Está de moda. Danna Paola Rivera , la única latina incluida en el elenco de ' Élite ', la serie de moda producida por Netflix, interpreta magistralmente a la villana del instituto Las Encinas: Lucrecia Montesinos.

Desde el estreno de la exitosa serie española, la actriz y cantante no ha dejado de compartir fotografías junto a sus compañeros de reparto. En ellas derrocha sensualidad, belleza y mucho glamour.

La intérprete ha dicho que comparte más de un rasgo con su personaje, sobre todo, cuando se trata de "buscar la perfección" y "evitar que tumben tus sentimientos". Una serie de obsesiones que han logrado transformarla en un icono mexicano.

Con 23 años, tiene una carrera prolífica: ha realizado cuatro álbumes de estudio, 20 telenovelas, tres películas infantiles y cuatro estelares en el teatro. Además, acumula 6.6 millones de seguidores en Instagram.

Danna lleva el arte en las venas. Y es que obtuvo su primer papel protagonista cuando tenía solo seis. Posteriormente, participó en recordadas series juveniles como '¡Vivan los niños!, 'Amy, la niña de la mochila azul' y 'Atrévete a soñar', la versión azteca de una serie de Disney Chanel.

Su autenticidad no es una virtud que rescaten sus críticos. Al menos en cuanto a su asumido retoque de nariz (y sus tan rumoreadas cirugías de rostro). No obstante, la artista no está enfocada en lo que piensan los demás, sino en trascender en la industria del cine y de la música.