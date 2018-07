Las redes sociales todavía siguen alborotadas por el cumpleaños vigésimo sexto de la cantante Selena Gomez . Tal como se vio en su cuenta de Instagram , la estrella del pop pasó una jornada casi 'mágica' al lado de las personas que más estima.

Sin embargo, no todos los que pertenecen a este exclusivo grupo asistieron a la reunión. Taylor Swift , quien se encuentra en plena gira, fue parte de esta lista. La intérprete de 'Shake It Off', según mostró a través de su cuenta de Instagram , le envió un enternecedor obsequio a Selena Gomez .

Por medio de Instagram Stories, la rubia subió una foto de dicho regalo. Este era un pastel de cumpleaños, el cual despertó el apetito de los seguidores de Selena Gomez .

"¿Dejaré que la distancia me impida celebrar el cumpleaños de mi mejor amiga?", se puede leer en la foto que Taylor Swift subió a Instagram . El postre tenía escrito "Gomez or go home", un juego de palabras que toma como referencia el apellido de la expareja de Justin Bieber.

Hay que mencionar que, según se vio a través de su cuenta de Instagram , Selena Gomez realizó las celebraciones el sábado 21 de julio, un día antes de su cumpleaños.