Dani Alves afirma que "ser normal es aburrido" con esta peculiar foto

Diferente y siempre llamando la atención, así se puede definir a Dani Alves, seleccionado brasileño y actual jugador del Paris Saint Germain (PSG) de Francia.

Este reconocido deportista estuvo presente en los premios The Best de la FIFA, el cual premia a los mejores futbolistas de la última temporada. De hecho, estuvo incluido en el 'once ideal' como uno de los mejores defensores junto a Sergio Ramos, Marcelo y Bonucci.

En la foto, en la cual aparece con todo el equipo ideal, Dani Alves posa con la lengua afuera y haciendo un gesto que describe lo señalado en la leyenda de su publicación en Instagram:

"El ser normal es aburrido, es aburrido y no es divertido... Ser diferente es legal, es divertido y no hace mal", señaló Dani Alves en modo de recomendación.

Mira la foto aquí: