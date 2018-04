Hace un tiempo Will Smith demostró cuánto le gustaba que la canción ‘X’, tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando la melodía .

Esta vez, Will Smith volvió a sorprender al publicar un nuevo clip, pero esta vez aparece junto a Nicky Jam, uno de los intérpretes del tema, bailando el pegajoso reguetón.

El famoso actor estadounidense, que aparece bailando junto a su hijo Jaden, demostró que, a pesar de que le cuesta un poco seguir el ritmo del puertorriqueño, logra realizar los pasos de baile.

“Me & @c.syresmith had dinner last night with @NickyJamPR in Cartagena! #Epicness #xchallenge (“Yo & @c.syresmith cenando anoche con @NickyJamPR en Cartagena! #Épico #xchallenge)”, fue el mensaje que escribió el recordado ‘Príncipe del Rap’ junto al video.

La grabación fue subida la mañana del lunes a Instagram y en aproximadamente 24 horas ha conseguido cerca de 9.5 millones de reproducciones.

Will Smith y Nicky Jam cenaron juntos en un restaurante de Cartagena de Indias, en Colombia, donde se encuentra el famoso actor realizando las grabaciones de su próxima película.