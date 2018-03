La joven publicista Lissette Calveiro decidió convertirse en una ' influencer ', motivada por los exitosos casos de jóvenes que hacen dinero a través de las redes sociales .

Para ello, decidió mudarse de Miami a Nueva York, donde llevaría una vida de gastos y lujos para aparentar su nuevo estatus, llegando a invertir 200 dolares mensuales solamente en ropa.

Por si fuera poco, gastaba en una serie de viajes con la intención de llenar su cuenta de Instagram con fotos en distintos lugares, y por los que despilfarró miles de dólares.

"Un montón de los viajes que hice en 2016 fueron estrictamente para Instagram. Nadie habla de sus finanzas en Instagram. Me preocupa cuánto veo a las chicas preocupándose por su imagen. Estaba viviendo una mentira", cuenta la joven de 26 años en un artículo publicado en The New York Post .

Al final, la joven terminó endeudada por un monto de hasta US$ 10 mil, por lo que se vio obligada a replantear su vida, mudarse a un pequeño departamento junto a una amiga y disminuir sus gastos a lo esencial.