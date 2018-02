Ezio Oliva se encuentra junto a Jonathan Moly promocionando su tema 'Cómo le hago' versión salsa. El cantante nacional ha logrado tener una gran acogida con su más reciente tema e incluso ha podido llegar a impactar en Edison Flores .

El popular 'Orejas', de acuerdo a las palabras de Ezio, habría mandado un video dando fe de lo señalado líneas arriba, donde se le ve muy contento al cantar y moverse al ritmo de la canción.

El ex integrante de 'Ádammo' no ocultó su alegría al verlo y de inmediato lo compartió con sus seguidores en Instagram . No sin antes añadirle unas palabras de agradecimiento al volante nacional por escuchar su música.

"Mientras voy camino a mi concierto en el Callao recibo un video directo desde Dinamarca, ¡gracias mi hermano por compartir mi música y permitir que siga cruzando fronteras! ¡Arriba Perú!", escribió Ezio.