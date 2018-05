La intérprete dominicana Natti Natasha se mostró al natural en sus redes sociales. Ella publicó una fotografía en Instagram sin una gota de maquillaje, la cual ya tiene más de medio millón de 'Me gusta' y un sinfin de comentarios.

La cantante de 'Tonta' es una de las revelaciones del reggaeton latino , por ello se prevé que sus próximas colaboraciones sean con exponentes del género como Don Omar, Ozuna, Wisin y Yandel , entre otros.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista , nombre original de la artista, escribió "Así soy yo. Sin maquillaje. Mujeres al poder. Kany García eres inspiración para todas. Sin pijama aunque aquí tengo".

(Instagram/@nattinatasha) (Instagram/@nattinatasha)

Es preciso recordar que la dominicana ha presentado su más reciente disco ' All About me ', donde retrata la evolución de su canto.