En los últimos días, Messi ha acaparado la atención de la prensa tras las supuestas negociaciones que se dan entre el crack y el Barcelona, con la intención de terminar cualquier vínculo laboral en el equipo español, y hasta se han oído ofertas del Manchester City y pagos de multas millonarias.

Esta vez, el crack argentino no fue noticia por el tema deportivo, sino por las burlas que generó un video subido a Instagram, y en el cual se le muestra interpretando “Me va a extrañar” una canción que forma parte del repertorio de Ricardo Montaner, y que por cierto guarda un gran parecido con Lionel Messi. Esta parodia alcanzó otro nivel tras una edición de video que mostraría al mismísimo Lionel Messi cantando el hit “Me va a extrañar”. ¿Pero cómo se logra esto? Esto se logra mediante el deepfake, una tecnología capaz de alterar y reemplazar el rostro del protagonista de un video por el rostro de otra persona.

El video titulado como “Leo Montaner” muestra una interpretación en vivo de Ricardo Montaner, pero reemplazado con el rostro de Messi y con subtítulos que pondrían la pizca de humor a este video parodia y hacen referencia al final del crack en el Barcelona: “Me va a extrañar, al despertar; en los paseos por el Madrid, cuando el partido llegue a su fin. Me va a extrañar, al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá Liga después de mí, que no se puede jugar así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de jugar una final”

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Lionel Messi se queda en el Barcelona debido a que no desea entrar en conflictos legales con la institución.

España: Lionel Messi confirma permanencia en Barcelona