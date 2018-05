Uno de los sueños más grandes de Adamari López era convertirse en madre y lo logró. Fruto de su relación con el bailarín y coreógrafo Toni Costa y tras superar el cáncer de mama que le diagnosticaron el 2005, la actriz dio luz a la pequeña Alaïa.

Su primogénita es el amor más grande de su vida y así lo deja ver siempre a través de sus publicaciones en redes sociales. Esta vez y con motivo del Día de la Madre , la puertorriqueña compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías que enternecieron a sus seguidores.

Pero eso no fue todo. La también conductora de televisión acompañó las imágenes con un extenso mensaje en el que asegura que su hija es su “mayor bendición” y su “mejor regalo” . “Gracias Dios por darme la gracia de ser madre y permitir que @alaia me escogiera para guiarla”, agregó.



La protagonista de la recordada telenovela ‘Amigas y rivales’ también recordó a su mamá y le dedicó unas sentidas palabras. “Cuánto desearía que mami estuviera físicamente para celebrar juntas con su infinito amor, su sonrisa y consejos”, escribió.

Y agregó: “Hoy me acompañas desde el cielo y veo tanto de ella en ti. Espero honrarte e igualar en la crianza que le doy todo lo que me inculcaste y me regalaste. Te extraño mucho mamita, afortunadamente te siento cerca de mi. Envío flores hasta el cielo para ti. #happymothersday #alaïayyo #madreehija #Amor #bendición #toditamia #soymamá”.